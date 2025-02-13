Denizlerde fırtınamsı rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde bugün fırtınamsı rüzgarın etkili olduğunu duyurdu.

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13/02/2025

Denizlerde fırtınamsı rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde bugün fırtınamsı rüzgarın etkili olduğunu duyurdu.

Gece yarısı batı Taurus’ta kuzey ve batı yönlerden esen kuvvetli rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiğini kaydeden Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgarın öğle saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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