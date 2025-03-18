Denizlerde şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün öğle saatlerinden itibaren bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgarın etkili olacağını duyurdu.

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18/03/2025

Denizlerde şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün öğle saatlerinden itibaren bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgarın etkili olacağını duyurdu. Şiddetli rüzgarın çarşamba öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bölge denizlerinden Taurus’ta kuzey ve batı yönlerden esen rüzgar zamanla kuvvetlenerek “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde esecek.

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TAGS: fırtına
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