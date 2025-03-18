Denizlerde şiddetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bugün öğle saatlerinden itibaren bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgarın etkili olacağını duyurdu.
YAYIN TARİHİ:
18/03/2025
Meteoroloji Dairesi, bugün öğle saatlerinden itibaren bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgarın etkili olacağını duyurdu. Şiddetli rüzgarın çarşamba öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bölge denizlerinden Taurus’ta kuzey ve batı yönlerden esen rüzgar zamanla kuvvetlenerek “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde esecek.
YAYIN TARİHİ: