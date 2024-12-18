Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YAYIN TARİHİ:
18/12/2024
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
YAYIN TARİHİ: