Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde, bazı evlerin yıkıldığı bazılarının da hasar gördüğü bildirildi.

Kandilli Rasathanesi’nin 6.5, AFAD’a tarafından 6 olarak ölçülen deprem Denizli’nin Bozkurt ilçesine bağlı Armutalan köyüne 1.74 kilometre mesafede, yerin 7,09 kilometre altında meydana geldi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaptığı açıklamada, yaralıların olduğunu can kaybının olmadığını belirtti.

4.2’lik deprem 6,0'ın öncüsüs oldu

Öte yandan ilçede 14.19’da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sabah İzmir’de meydana gelen depremle Denizli’de meydana gelen deprem arasında yaklaşık 300 kilometrelik bir fark bulunuyor.