Denizli’de art arda depremler (Son depremler)

Denizli'de saat 03.21’de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu depremden 8 dakika sonra merkez üssü Kocadere Mahallesi olan 1.5 büyüklüğünde hafif, saat 03.46’da ise yine merkez üssü Irganlı olan 3.6 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha yaşandı.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Pamukkale ilçesinde saat 04:33’te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi. Art arda meydana gelen depremler nedeniyle kısa süreliğine korku ve panik yaşandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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08/01/2021 09:24