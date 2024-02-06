Denizlisporlu futbolcu elinde telefonla sahada koşturdu: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık, Etimesgut Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında bir süre elinde cep telefonuyla mücadele etti. İlginç görüntülere sahne olan anlarla ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı.

TELEFON TOP TOPLAYICI ÇOCUĞUN ÇIKTI

Emre Sağlık’ın elindeki cep telefonunu devre arasında top toplayıcı çocuğun düşürdüğü ortaya çıkarken, Sağlık’ın da saha kenarında bulduğu telefonu top toplayıcıya vermek için bir süre elinde gezdirdiği belirtildi.