Denizlisporlu futbolcu elinde telefonla sahada koşturdu: Gerçek sonradan ortaya çıktı
2. Lig’de oynanan Denizlispor-Etimesgut Belediyespor maçı ilginç anlara sahne oldu. Ev sahibi takımın futbolcusu Emre Sağlık, elinde cep telefonu ile sahada mücadele etti. Taraftar kamerasına yansıyan o anlar kısa sürede büyük ilgi görürken, telefonun top toplayıcı çocuğa ait olduğu ortaya çıktı.
06/02/2024
Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık, Etimesgut Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında bir süre elinde cep telefonuyla mücadele etti. İlginç görüntülere sahne olan anlarla ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı.
TELEFON TOP TOPLAYICI ÇOCUĞUN ÇIKTI
Emre Sağlık’ın elindeki cep telefonunu devre arasında top toplayıcı çocuğun düşürdüğü ortaya çıkarken, Sağlık’ın da saha kenarında bulduğu telefonu top toplayıcıya vermek için bir süre elinde gezdirdiği belirtildi.