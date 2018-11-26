Denktaş: Bu süreçte birbirimizi kırmamıza gerek yok

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan ,Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, bunun çıkarılan ilk emirname olmadığını hatırlattı.

Emirname hazırlanmasının gerekli olduğunu bunun uzun sürmemesi gerektiğini dile getiren Denktaş, kendilerinin Maliye Bakanlığı olarak Türkiye’den konuyla ilgili gelerek rapor hazırlayacak uzmanlar için gereken finansmanı sağlamak adına destek verdiklerini söyledi.

Denktaş “Bu süreçte birbirimizi kırmamıza, birbirimiz hakkında ileri geri konuşmamıza gerek yok” dedi.