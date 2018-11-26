Denktaş: Acımız büyük

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İstanbul’da düşen eğitim uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Milletine başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Denktaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Acımız büyük. Bu sabah İstanbul’da bizleri acı ve üzüntüye boğan elim helikopter kazası sonucu kaybettiğimiz vatan evlatlarımızın derin üzüntüsünü Kıbrıs Türk Halkı olarak da kalbimizde yaşıyor, yaralı askerlerimize Rabbimden şifa, şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."