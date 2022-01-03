Denktaş aday seçiyor, Ataoğlu öfkeli

Haber Kıbrıs-Perde Gerisi

Yapılan anketlerin tamamında yüzde 10 bandının üzerinde görülen ve en az 5 milletvekili ile yeniden grup olarak mecliste olması beklenen Demokrat Parti’de Serdar Denktaş rahatsızlığı yaşanıyor.

Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de vekil çıkarmasına garanti gözü ile bakılan Demokrat Parti’de Serdar Denktaş belirlediği adaylar için oy talep ediyor.

Genel Başkan Fikri Ataoğlu, Denktaş tarafından Mağusa’da listelerin dışında bırakılıyor. Lefkoşa ve Girne’de de kendine yakın isimleri ön plana çıkaran Denktaş’ın olası Meclis grubunda söz sahibi olmak, Ataoğlu’nu kazansa da yalnızlaştırmak projesini devreye koyduğu saptandı.

Yaşanan gelişmeler, Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nu da rahatsız etti. Genel merkezde büyüyen Serdar Denktaş rahatsızlığı, özellikle asgari ücretin artırılması tartışmasında tavan yapmış, Denktaş, Ataoğlu’nu, “DP hiç bu kadar aciz duruma düşmemişti” diyerek suçlamıştı.

Ataoğlu, adaylar arasındaki bölünmenin ve eski genel başkanın kendisi dahil bir çok adaya oy verilmemesini istemesinden rahatsız. Ataoğlu’nun yakın çevresine, “Serdar bey bir oyum var o da DP’nin dedi ama öyle davranmıyor. Bir bilen olarak değil, bir bölen gibi davranıyor. DP tabanı bu konuda çok rahatsız” dediği öğrenildi.

Rahatsızlığını artık yüksek sesle dile getiren Fikri Ataoğlu, tabana da sık sık mühür ve birlik mesajı veriyor.

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03/01/2022 19:07