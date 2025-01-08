Denktaş: Alım gücünü artıracak adımlar atılmalı

Deneyimli siyasetçi, eski DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür ile canlı yayında bir araya geldi. Denktaş, maliye bakanlığı dönemindeki tecrübelerini paylaşarak artık kısır döngüye girmiş olan hayat pahalılığı, asgari ücret artışı ve alım gücünün hızla düşmesine dikkat çekti. Atılması gereken en önemli adımın başta sendikalar olmak üzere bütün paydaşlarla ciddi ve güven verici bir diyalog geliştirmek olduğunun altını çizen Denktaş, hayat pahalılığını baremlere ayırmanın önemini vurguladı. Denktaş, " Eğer hayat pahalılığı gelirlere göre ayrılarak verilirse, bundan en çok etkilenen düşük gelir grubundakiler daha rahat nefes alır. Çünkü hayat pahalılığı en çok alt gelir grubunu eziyor. Gerekirse alt gelir grubuna ayda bir veya iki ayda bir hayat pahalılığı artışı verilsin" dedi.

Derhal Evlere Kapanıp Nüfusu Belirlemeliyiz

Maliye adına yapılacak her türlü plan programın, yol haritasının ülkedeki nüfus bilinmeden hiçbir şey ifade etmeyeceğini dile getiren Denktaş, "En kısa zamanda evlere kapatılarak nüfus sayımı yapılmalıdır. Aksi halde hiçbir plan, program, bütçe hesabı gerçekçi olmayacaktır" dedi.

Suni Pahalılık Var, Ekonomi Güneye Akıyor

Denktaş, "Belirsizliğin getirdiği bir suni pahalılık var. Toplumsal anlamda ne yapabiliriz diye düşünen yok. Herkes benim işim görülsün derdinde. Bu şekilde yürütemeyiz" diye konuşarak, ekonominin yakın zamana kadar güneyden kuzeye geldiğini ve esnafın da sanayicinin de vatandaşın da bu durumdan kazançlı çıktığını ifade etti.