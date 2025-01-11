Denktaş anısına yarıştılar

Denktaş anısına yarıştılar

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11/01/2025

Denktaş anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen yılın Rauf Raif Denktaş anısına Taekwondo Şampiyonası  yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye  girenlere ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdiler.

Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

 

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:     1. Melek Ünver         

2.Kategori:     1. Zeliha Arpacıoğlu                         

3.Kategori:     1. Bensu Özyıldız                 

4.Kategori:     1. Melis Mina Kızıltaş                      

5.Katagori:     1. Duru Cemre Kılıvan

6.Katagori:     1. Dua Zaman Rezwan

7.Kategori:     1. Melisa Türkmen

8.Katagori:     1. İnci Demir

9.Kategori:     1. Arosha Anari

10.Katagori:   1. Eylül Gül

11.Kategori:   1. Betül Aydın

12.Katagori:   1. Merjan Hudeykulliyeva

13.Kategori:   1. Mina Artan

 

ERKEKLER SONUÇLARI                                             

1.Kategori:     1. Sam Norouzi         

2.Kategori:     1. Ali Arpacıoğlu

3.Kategori:     1. Emir Talha Keklik

4.Kategori:     1. Mehmet Onur Kösemen

5.Kategori:     1. Alp Şengil

6.Kategori:     1. Nesin Can Tosun

7.Kategori:     1. Meylis Hudaykuliyev

8.Kategori:     1. Michle Tobiczyk

 

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TAGS: spor, yarış, denktaş
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