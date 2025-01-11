Denktaş anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen yılın Rauf Raif Denktaş anısına Taekwondo Şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Melek Ünver

2.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Bensu Özyıldız

4.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş

5.Katagori: 1. Duru Cemre Kılıvan

6.Katagori: 1. Dua Zaman Rezwan

7.Kategori: 1. Melisa Türkmen

8.Katagori: 1. İnci Demir

9.Kategori: 1. Arosha Anari

10.Katagori: 1. Eylül Gül

11.Kategori: 1. Betül Aydın

12.Katagori: 1. Merjan Hudeykulliyeva

13.Kategori: 1. Mina Artan

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Sam Norouzi

2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Emir Talha Keklik

4.Kategori: 1. Mehmet Onur Kösemen

5.Kategori: 1. Alp Şengil

6.Kategori: 1. Nesin Can Tosun

7.Kategori: 1. Meylis Hudaykuliyev

8.Kategori: 1. Michle Tobiczyk