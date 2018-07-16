Denktaş: Anlamlı tasarruf maaşlara dokunmaktan geçer, ama...

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki kabine, bugün son ekonomik ve siyasi gelişmelerin değerlendirildiği bir basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına tüm kabine üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ortaya çıkan durumda alınabilecek tedbirlerin alınmakta olduğunu ifade ederek, artmasının engellenebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mevcut durumla ilgili alınması gereken müşterek tedbirleri ilettiğini ifade eden Denktaş, kamu maliyesinin bu yıl geçen yıla oranla daha yüksek bir açıkla kapanacağının göründüğünü söyledi.

Tasarruf tedbirleri üzerinde konuşulduğunu, ancak bir bütçenin yüzde 80’inin maaşlara gittiği düşünüldüğünde bunun çok mümkün olmadığını anlatan Denktaş, tüm kısıtlamalara rağmen gereken taze para akışı için çalıştıklarını kaydetti.

Denktaş, bütçe geçmeden seçime gidildiğini ve denk bütçe imkanının da kaçırıldığını vurgulayarak, bu yılki ekonomik sapmalar sonucu hedeften daha da uzaklaşılarını belirtti.

Kamu reformu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de hatırlatan Denktaş, ithal ürünlerdeki gümrük geliş döviz kuru uygulamasının gümrüğe ilk geliş anından itibaren hesaplanması için uğraştıklarını belirtti.

Denktaş, hükümetin dağılması gibi bir ihtimalin söz konusu olmadığını da vurgulayarak, el birliğiyle çalıştıklarını ve buna devam edeceklerini söyledi.

DENKTAŞ'TAN TRUMP ESPRİSİ

Denktaş bir soru üzerine espri yaparak “TRUMP’ın direk kendisinden para politikalarını yavaşlatmasını talep edeceğim, o zaman işler biraz daha yoluma girecek” dedi