Denktaş, asgari ücret ile ilgili eleştiride bulundu

Demokrat Parti eski başkanı Serdar Denktaş yeni belirlenen asgari ücret ile ilgili eleştiride bulundu.

Serdar Denktaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

YAŞASIN ASGARİ ÜCRET 7 BİN OLDU!!!

Demokrat Parti tarihinin hiçbir döneminde bu kadar sorumsuz davranmamıştır. Ocak ayında seçim var. Peki ya şubat ayında ne olacak? Maliye Bakanlığını habersiz yakalayan bu müjde!!!! sonucu gelecek yıl neler gelecek başımıza düşünen oldumu? Haa oycuklar gelecek...Sonra??? Kimse sevinmesin. Kimse " Nasıl olsa Türkiye bunu da karşılar" rüyasına dalmasın. Bu seçim geçecek gene konuşacağız. YAZIK

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23/12/2021 14:12