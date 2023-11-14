Denktaş: Babam sığınılacak bir limandı…

Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, klinik psikologlar Deniz Erkal ve Selen Üstüner’in sunduğu “Yüzleşme” programına konuk oldu.

Programda Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı oğlu olarak anlatan Serdar Denktaş, babasının sürekli dışarıda davasıyla meşgul olduğunu ve bu nedenden ötürü kardeşi Münir Denktaş’ın cenazesinde bulunamadığını söyledi.

Münir Denktaş, Rauf Raif Denktaş ve Aydın Denktaş’ın 2’nci çocuklarıydı. Münir Denktaş 1958 yılında 7 yaşındayken bademcik ameliyatı sonrası yaşamını yitirmişti.

Babası Rauf Denktaş’ın başka köylerdeki çocuklara daha fazla yakınlığı olduğunu anlatan Denktaş “Tüm kardeşlerim için o çok seyrek evde bulunduğu anlarda bile sığınılacak bir limandı” dedi.

Denktaş’ın konuşması şöyle:

1968 yılında Türkiye’den sürgünden döndük. Girne’de bir plaja gidiyoruz çünkü o dönem ailesini Rumların içerisine sokmak istemiyordu babam. Küçük bir teknesi vardı, bana ‘Gel yelken öğreteceğim sana dedi’ bindik beraber ve öğretti. Biranda tekneden devrildik ters duran teknenin üzerine çıktık oturduk denizin ortasındayız. Babam önce ortalığa baktı, ben neden bunu yaptığını sorduğumda ‘Etrafta bir Rum olmasın o yüzden baktım’ dedi. Aradan bir saat geçtikten sonra Rum bir balıkçı teknesi geldi bizi çekti ‘babam oh dedi beni tanımadı’ balıkçı tam bizi kıyıya bıraktı geri dönecek ‘Allah’a ısmarladık Denktaş’ dedi.

“Başka köylerdeki çocuklara daha fazla yakınlığı olmuştur”

Babam sürekli dışarıdaydı. Çoğu şimdi diyor ‘Bizim babamızdır bizim sevgimiz daha fazladır’ bu durum mümkün değil tabi ama hakikaten kendi insanına başka köylerdeki çocuklara daha fazla yakınlığı olmuştur evde vakit geçiremediği için davasından dolayı.

Şöyle düşünün 7 yaşında ağabeyimi kaybettik ve babam yurt dışında giderken de söylemiş ‘Sakın ameliyat etmeyin bu çocuğu diye’ buna rağmen ateşlenince ameliyata aldılar ve bademcik ameliyatında kaybettik.

Babam kardeşimin cenazesinde bulunamadı. Çünkü Londra konferansında kendi davasını savunuyor. Böyle bir babaydı. Ama hepimiz için tüm kardeşlerim için o çok seyrek evde bulunduğu anlarda bile sığınılacak bir limandı. Ailenin diğer fertleri ile bir sorun yaşamışsak babamın gelmesi beklenirdi ki ona şikayetimiz anlatılsın arayı bulsun, yeniden düzeni sağlasın ve tekrar işine baksın.