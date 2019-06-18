Denktaş: Beni hayalperest olarak itham etmişlerdi...

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş Akdeniz'deki yüksek tansiyon ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Akdeniz'deki sıcak gelişmeler umarım sıcak bir çatışmaya dönüşmez" diyen Denktaş, 16 yıl önce Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon konusunu kendisinin gündeme getirdğini belirtti. Denktaş, kendisini 2003 yılında hayalperest olarak itam ettiklerini söyledi.

Denktaş, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Akdeniz'deki sıcak gelişmeler umarım sıcak bir çatışmaya dönüşmez.

2003 yılında gündeme getirdiğim Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon için Güney anlaşmalar yapıyor, Türkiye bunun önüne geçmeli her türlü siyasi hukuki ve diplomatik girişimi yapmalı demiştim.

Dönemin Türkiye Enerji Bakanı beni yalanlamış yerel basınımızda beni hayalperest olarak itham etmişti. Şimdi 2019 yılındayız ve hidrokarbon savaşından bahsediyoruz.

16 yıl önce ben bu konuyu dile getirdiğimde ikaz edilerek susturuldum. O dönemde var olan bir gerçek neden sümen altı edildi irdelememiz ve neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmamız lazım...Atı alan Üsküdar'ı geçmiş..Emekli Amiral Cem Gürdeniz'in Mavi Vatan kitabı şimdilerde birilerinin dilinde söylem haline getirilmiş. Her şeyi neden geriden takip ediyoruz? Atılması gereken adımları neden zamanında atmayıp sonradan olayı laf ebeliğine boğuyoruz? Artık bunları irdelememiz lazım