Denktaş: Bu bayram yaşlılarımızı ve çocuklarımızı sevindirelim

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş Kurban Bayramı dolayısıyla bir bayram mesajı yayınladı.

Mesajında birlik ve beraberliğe değinen Denktaş, en çok da bayramlarda yaşlılarımız ve çocuklarımız ile ilgilenmemiz gerektiğini bir kez daha belirtti.

Denktaş’ın mesajı şu şekilde;

“Bayram denince akla birlik, beraberlik ve dayanışma gelir. Küslüklerin ve kırgınların unutulduğu bayramlar, toplumsal bağımızın da güçlenmesini beraberinde getirir.

Bu bayram da yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve sevdiklerimizi sevindirmeyi unutmayalım. Yaşlılarımızın evladı, çocuklarımızın annesi, babası olalım.

Bu vesileyle bu bayramın da beraberlik ve dayanışma içerinde geçmesini umut ediyorum. Tüm halkımızın bayramını kutlar, huzur ve mutluluk dilerim.”

Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Yönetimi Kalkanlı Bakım Evi’ni ziyaret etti

Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Yönetimi'nden bir heyet, İlçe Başkanı Bülent Arkın başkanlığında Kalkanlı Bakım Evi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Bakım Evi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar'dan bakım evinin işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, orada bulunan yaşlı ve hastalarla ilgilendi, sohbet etti.

Orada bulunanlara karanfil de dağıtan heyet, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.