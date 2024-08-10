Denktaş, daimi KKTC delegesi olarak Macaristan Turan Kurultayı’na katıldı

Eski bakanlardan Serdar Denktaş, KKTC delegesi olarak Macaristan’da düzenlenen Hun Türk Kurultayı’na katıldı.

Denktaş'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının ve Türk dünyasında KKTC'nin geleceğinin de konuşulduğu organizasyonla ilgili söz alan Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro, Serdar Denktaş'ı aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun düzenlediği resepsiyona katılan Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın “Toros 100 Yaşında" kitabını da takdim etti.