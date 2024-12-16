Denktaş: Demokrat Parti denge olma özelliğini kaybetti

Demokrat Parti eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, Gündem Kıbrıs TV’de DP ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Denktaş, Genel Başkan ve Genel Sekreterle daha çok istişare içinde olma kararı aldıklarını söyledi.

Zaman zaman milletvekilliğinden ayrılmanın hata olduğunu düşündüğünü kaydeden Denktaş, “Aktif siyasete geri dönüyorum. Meclise gittim. Oradaki arkadaşlarımla karşılaştım. Beni özlediklerini gördüm. Birilerinin daha bilinçli olması, devleti iyi bilen birilerinin bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Milletvekili adayı olur muyum bilmem. Ama şu an genel başkanlık gibi bir düşüncem yok” dedi.

Denktaş, “ Demokrat Parti baraj altı kalıyor ya da hükümette denge olma özelliğini kaybetti” diye endişeler var. Üç milletvekili bir araya getirmek istedim. Hasa bey görüşlerinde çok da haksız değil. Ama genel başkan ve genel sekreterle daha sık görüşeceğiz. Bir çalışmamız olacak. Deneyeceğiz. Bakalım ne olacak” dedi.