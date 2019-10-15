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Denktaş: Dört partinin imzaladığı bir bildiri Meclis’te okunamaz

Meclis Genel Kurulunda  ilk sözü DP Milletvekili Serdar Denktaş aldı.

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15/10/2019

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Denktaş: Dört partinin imzaladığı bir bildiri Meclis’te okunamaz

Meclis Genel Kurulunda  ilk sözü DP Milletvekili Serdar Denktaş aldı.

Denktaş, dün, bugün okunan bildirinin Meclis deklarasyonu olarak yayınlanması hedefiyle çalışma yapıldığını ancak bugün dört partinin imzaladığı bir bildiriyi Meclis deklarasyonu gibi okumaya kalkmanın “büyük bir yanlış olduğunu” belirtti.

Böylesi hassas bir konuda “saatli bombayı atıp kargaşa yaşatmanın” doğru olmadığını söyleyen Denktaş, “Bizi rezil rüsva ettiniz. Eminim kimse böyle bir şey istemezdi” dedi.

Denktaş, “Hep birlikte Kıbrıs Türk iradesini yansıtan bir metin hazırlayalım” diye konuştu.

Denktaş, dört partinin imzaladığı bir bildirinin Meclis’te okunamayacağını söyleyerek, bu durumun düzeltilmesini istedi.

15/10/2019 14:35
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TAGS: Serdar, denktaş, meclis, kargaşa, haber, kıbrıs,
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