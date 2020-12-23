Denktaş: DP’ye son görevimi yaptım, dönemimi tamamlayıp…

Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş, katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadıklarını anlattı “Siyaseti bıraktım” mesajı verdi.

Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtlayan Denktaş, milletvekilliği görevinin son bulmasının ardından siyaseti bırakacağını söyledi.

KKTC 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi döneminde müdahalelerin olduğunu ifade eden Denktaş, seçim devam ederken de müdahalelerin devam ettiğini iddia etti.

Kendisinin seçimde beklediği oyu almadığının altını çizen Denktaş, son hafta adaylıktan çekilmesinin gündeme geldiğini kaydetti.

Kendisine inanan insanlar olduğu için seçimden çekilmediğinin altını çizen Denktaş, partisi DP’den dahi kendisine beklediği desteğin gösterilmediğinden yakındı.

Seçimde yüksek oy alamamasının sebebini “Yaptığım iyiliklerin karşılığını göremedim. Kendimi anlatamamışım” diyerek özetleyen Denktaş “UBP tabanı son 10 günde bizden dönmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden hak ettiği oyun bu olmadığının altını çizen Denktaş, “İtibarımın bu olmadığını insanlar bana gösteriyor. Aldığım sonuca kırıldım. En çok da kendi kendime kırıldım” dedi.

Kendisinin sadece Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu olmadığına dikkat çeken Serdar Denktaş eşinin ailesinin ülkenin en zengin ailelerinden biri olduğunu aktardı.

Eşinin ailesinin mal zengini olduğuna dikkat çeken Denktaş eşinin mal varlığının yeni geldiğini sananlar olduğunu kaydetti. Serdar Denktaş şöyle konuştu: Siyasete girdiğimde eşimin ailesinden ciddi destek gördüm. Siyasette olmam nedeniyle çok zarar gördüler. Onlar malları üzerinden yıllarca beni zayıflatmaya çalıştılar.

Kendisini tanımayan insanların halen daha kendisine “Hırsız” demesine çok kırıldığını kaydeden Denktaş “Halen daha sosyal medyada eleştiriliyorum. Tanıdığım insanlara cevap veriyorum, tanımadıklarımın söylediklerini umursamıyorum” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’ye son görevini ikinci bakanlığı alarak yaptığına dikkat çeken Serdar Denktaş, “DP 1 bakanlığı kabul etmişti, DP'ye iki bakanlık sağlayarak son görevimi de yaptım" dedi.

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23/12/2020 21:44