Denktaş: Erhürman bu makamda bizi en iyi temsil edebilir

TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman için, "Erhürman'a beş cumhurbaşkanı adayı arasından baktığımda, bu makamda bizi en iyi temsil edebilecek dediğim kişidir” diye konuştu.

Bu desteğinin “federasyoncu oldu” şeklinde yorumlanmasını eleştiren Denktaş, CTP’nin özellikle Kıbrıs sorunu konusundaki tezine uyum sağlamadığını ifade ederek, "Tam aksine diğer taraftaki siyasete daha yakın olmama rağmen, o siyasete giden yolun ve şoförün yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.

TAM Partiden verilen bilgiye göre, Denktaş, katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a verdiği desteğe yönelik eleştirilere değindi.

Bu desteğin, kendisine yönelik “federasyoncu oldu” şeklinde yorumlanmasını eleştiren Denktaş, bu gibi yorumların ülkeyi bir adım ileriye götürmeyeceğini işaret etti. CTP’li olmadığını, CTP’nin de özellikle Kıbrıs sorunu konusundaki tezine uyum sağlamadığını ifade eden Serdar Denktaş, “Tam aksine diğer taraftaki siyasete daha yakın olmama rağmen, o siyasete giden yolun ve şoförün yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.

Burada bir iradeyle cumhurbaşkanı seçiliyorsa Türkiye’nin de bu iradeye saygı duyacağına işaret eden Denktaş, “Seçilen kişiye değil, iradeye saygı duyar. Burada seçilen kişi de Türkiye’deki iradeyle birlikte çalışır. Tufan Erhürman da çalışamayacak birisi değil” diye konuştu.

“Seçilirse kaos olur” tarzında bir algının Türkiye karşıtlığı doğuracağını savunan Denktaş, “Kıbrıs sorunu Denktaş döneminde partiler üstü bir sorundu. Umarım yeniden o noktaya gelir. Bizim orada seçilen iradeye elbette saygımız vardır. Orada seçilen iradeyle o karşılıklı istişare, saygı ve sevgiyle tarihsel ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmenin yollarını bulmalıyız. Şu anda yaşanan durum ise tam tersidir. Şu andaki mevcut durum Türkiye karşıtlığına sürüklüyor insanımızı” dedi.

“Ben ne Türkiye’ye vilayet ne de Rum’a yama olmak isterim” sözlerini kullanan Denktaş, devlete gönülden inanan bir kişi olduğunu ve memlekette iyi veya kötü bir yönetim görmek istediğini ancak bunun olmadığını kaydetti.

Kendisine yönelik eleştirileri “meyve veren ağaç taşlanır” diye nitelendiren Denktaş, iktidarda olduğu dönemde, bütçeyi ilk kez eksi bütçeden artı bütçeye geçiren maliye bakanı olduğunu, özel televizyon, mobil telefonlar, güney ile sınır kapılarının açılması gibi icraatlar yaptığını anlattı.

TAM Parti’nin öncelikli hedefinin; sistemi düzeltmek olduğunu belirten Denktaş, alım gücünü artırmanın ve kamu maliyesini düzenlemenin önemine dikkat çekti.

Denktaş, şöyle devam etti:

“Öncelikle alım gücünü yükseltmek, artan nüfusumuzu karşılayabilecek şekilde altyapıyı düzeltmek, dış politikada federasyon ve iki devlet anlayışını dışlamayan ama ikisine de hapsolmayan bir yaklaşımla üçüncü bir yol öneriyoruz. Diyoruz ki; ‘biz BM’yi muhatap alarak, kapıların açılışı örneğinde olduğu gibi onların parametrelerinin dışına çıkmaksızın somut adımlar önermeliyiz. Onlar Rum tarafıyla muhatap olmalı biz değil. Çünkü biz Rum’a Annan Planı’nda, Crans Montana’da Türkiye ile birlikte bütün kartlarımızı açtık. Onlar kabul etmediler. Biz artık Rum’u değil, dünyayı ikna etmeliyiz. Bunu sürekli diyalog kurmak suretiyle yapabiliriz. (Cumhurbaşkanı) Tatar şimdi ben tanınmadan görüşmem diyor. Sonra Türkiye Dışişleri Bakanı, Rum Dışişleri Bakanı ile görüşürken koridorda bekliyor. Biz bu şekilde mi devlet tanıtacağız.”

Denktaş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bu sebeplerle eleştirdiğini, kendisi ile kişisel bir problemi olmadığını da belirtti.

Egemenlik anlayışının ideolojik çıkarlara göre şekillendiğini ve bunun toplumu büyük bir boşluğa sürüklediğini savunan Denktaş, partisinin en önemli hedeflerinden birinin ülkesinden soğuyup gitmiş gençleri geri getirmek olduğunu kaydetti.

(EMR/ÖZ)