Denktaş Erhürman'a ve Arıklı'ya başsağlığı diledi

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya, yakınlarını kaybetmelerinden dolayı başsağlığı diledi.

Denktaş’ın başsağlığı mesajı şöyle:

“Değerli arkadaşım Tufan Erhürman ve eşi Nilden hanımın acılarını paylaşır, ailesine ve dostlarına sabır dilerim.

Erhan Arıklı'nın bacanağı olan Fikri Baloğlu'nun vefatını öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim. Başınız sağ olsun.”