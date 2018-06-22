Denktaş: Eski KTHY çalışanları başka bir beklenti içerisine girmesin

Maliye Bakanı Serdar Denktaş KTHY Binasının satılmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"KTHY binası için Maliye tarafından verilecek olan miktar İhtiyat Sandığı yatırımları için kullanılacaktır" diyen Denktaş eski çalışanlar başka bir beklenti içerisine girmesin" dedi

DENKTAŞ'IN açıklaması şöyle:

KTHY çalışanlarına hala daha yanlış bilgiler aktarıldığını, boş vaat ve ümitlerle yanlış yönlendirilme girişimlerinin devam ettiğini duyuyor ve üzülüyorum..Bir seçim arifesindeyiz diye bu insanların beklentilerinin daha fazla istismar edilmesine göz yumacak değilim..KTHY binası için Maliye tarafından verilecek olan miktar İhtiyat Sandığı yatırımları için kullanılacaktır.Eski KTHY çalışanlarının başka bir beklenti içerisine girmemesi için bu açıklamayı yapmak zorunluluk haline gelmiştir..Çalışanların başka bir beklenti içerisine girmemesini rica ederim