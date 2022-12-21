Denktaş: Helal olsun Gürsel Benan

Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanlarından Serdar Denktaş, sosyal medya hesabı üzerinden Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’a destek belirtti.

Denktaş’ın açıklaması şöyle:

“Bu kişi kim?

Bu kişi, şehit evladı.

Bu kişi, bu topraklar vatan olsun diye şehit olanların temsilcisi.

Bu kişi, bu vatan uğruna şehit olan başka kişilerin evlatlarının eşlerinin sesi.

Bu kişi, sesini çıkaramayan bir çoğunluğun sesi.

Susturmak yerine bu sesi dinlemeye çalışın.

Helal olsun Gürsel Benan. Sen bu kişi olmakla gurur duy…”

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21/12/2022 20:39