Denktaş: İki ülke insanının birlikte bir şeyler yapabilmesi özlediğimiz bir olay

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC’de temaslarda bulunan Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı ile Genç Girişim Yönetişim Derneği yöneticilerinde oluşan heyeti kabul etti.

Denktaş, “İki ülke insanının birlikte bir şeyler yapabilmesi, ilişkilerin daha da yoğunlaşması çok uzun zamandır özlediğimiz bir olay” diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, iki ülke arasında yapılacak işbirliğinin önemine işaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere, Türkiye-KKTC ilişkileri, işbirliği ve ekonomi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) ve Ankara Sivil Toplum Kuruluşlar Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara’nın en etkin sivil toplum kuruluşlarında Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı ile Genç Girişim Yönetişim Derneği üyelerinden oluşan kalabalık bir heyetle KKTC’de bir takım ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, bu çerçevede, ‘neler yapabilir, nasıl işbirliği, güç birliği ve katkı sağlayabiliriz’ noktasında KKTC iş dünyasının fotoğrafını çektiklerini söyledi.

Türk ve KKTC ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Sarıtoprak, iş insanları olarak neler yapılabileceği ve çıkış yolunun nasıl sağlanacağı noktasında bir takım arayışlarda bulunduklarını, bu çerçevede KKTC’de de çeşitli sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Sarıtoprak, “Amacımız, Türkiye ve KKTC iş insanlarının geçmişte olduğu gibi yeniden işbirliği çerçevesinde bir platform oluşturması. Bu ilişkileri yeniden canlandırmak” ifadelerini kullandı.

Genç Girişim Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu da, Ankara’da her sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 500 üyeye sahip bir sivil toplum kuruluşu olarak, her iki ülke arasında ekonomide sağlayacakları katkıyı görüşmek için KKTC’de bulunduklarını belirtti.

Heyet daha sonra Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a bir takım sorular yönelterek, KKTC ile ilgili daha geniş bilgiyi birinci ağızdan duymak istediklerini söyledi.

“İki ülke insanının birlikte bir şeyler yapabilmesi, ilişkilerin daha da yoğunlaşması çok uzun zamandır özlediğimiz bir olay. Hoş geldiniz” diyerek ziyaretten memnuniyet belirten Maliye Bakanı Serdar Denktaş, aradan geçen süre zarfında gelişme dönemi yaşandığını, ancak maalesef şimdi hem Türkiye’de, hem de KKTC’de bir daralma döneminin söz konusu olduğunu, en kısa sürede atlatmayı ümit ettiklerini belirtti.

Denktaş, “Türkiye’den iş insanlarını, girişimcileri izliyoruz gerçekten çok yaratıcı fikirlerle de ortaya çıkıyorlar. Maalesef biz ise, kapalı toplum olmanın getirdiği sıkıntı, ambargolar, biraz da üretmeden yaşamaya alıştırılmış olmamız neticesinde burada Türkiye’nin 1980’li yıllarını yaşamaktayız. İki ülke arasında yapılacak her iş birliği bu anlamda çok kıymetli” dedi.

Denktaş, geçen sıkıntılı süreçte yeni iş alanları açma gerekliliğini hissettiklerini, bu nedenle yasası da çok yeni geçmiş olan bir ‘ARGE, Teknoloji Bölgesi’ oluşturduklarını, bu bölge içinde güçlü muafiyetlerin sağlandığını, bu yönde yatırımcılara kapılarının açık olduğunu söyledi.

“KIBRIS SORUNU KONUSUNDA YARIM ASRI GEÇTİ, GELİŞME YOK. ASKIDA DURAN DA BİZİZ”

Kıbrıs’ta çözüm istemeyen, ayak süren tarafın Rum tarafı olduğunun artık kabul edilmesi gerektiğine işaret eden Denktaş, şunları söyledi:

“Kıbrıs sorunu konusunda yarım asrı geçti, gelişme yok. Askıda duran da biziz. Rum tarafı acısından sorun yok. Çünkü ihtiyacı yok. Bunun da ana nedeni dünyanın Rum’a bakışı. Ancak ben spor, ticaret yapamıyorum. O nedenle diyorum ki, ‘bu işin sonuçlandığını (Kıbrıs sorununun) önce kabul edelim. Bunu da dünyaya anlatalım. Ama işbirliğini geliştirme, aradaki bir takım tıkanıkları çözmeye yönelik girişim de yapalım. Belli ki görüşme süreci artık duvara toslayacak. O andan itibaren daha yaratıcı, farklı ve ekonomiyi ön plana çıkaran yaklaşımlar ortaya koymamız lazım”

“HÜKÜMET, NETİCEDE DÖRTLÜ DE OLSA HALKIN ÇOĞUNLUĞUNU TEMSİL EDİYOR”

Dörtlü koalisyon, iç ekonomi ve nüfus konularında da konuk heyetin sorularını yanıtlayan Denktaş, yeniden bir nüfus sayımına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Denktaş, hükümet konusunda ise mevcut dörtlü koalisyonun çok samimi bir diyalog içinde olduğunu, neticede dörtlü de olsa halkın çoğunluğunu temsil ettiğini söyledi.

"OYUNLARA DİKKAT EDİLMELİ"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş son olarak, “son yıllarda yeniden hortlayan Anadolu ve Kıbrıs Türk halkının kardeşliğini karşı karşıya getirme oyunlarına da çok dikkat edilmesi gerektiğine” işaret ederek; “Bunun bir an önce önüne geçmemiz lazım. Bunları atlatmamız gerekirken yeniden alevlendirenlere hep birlikte karşı durmalıyız” dedi.

Ziyaret sonunda heyet günün anısına Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a plaket sundu.