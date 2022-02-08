Denktaş: İstikrar dediniz işte size istikrar

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08/02/2022

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Denktaş: İstikrar dediniz işte size istikrar

Demokrat Parti eski başkanı Serdar Denktaş sosyal medyada yaptığı paylaşımda UBP-CTP koalisyonuna işaret etti.

Dektaş "İki Başkan olarak birbirinize saygılı davrandığınız müddetçe ortaya çıkacak sorunlar giderilir. UBP/CTP, 42 vekille alınması gereken ciddi kararları yürürlüğe koyun. Bırakın diğer üç parti muhalefeti yürüterek sizi ikaz etme görevini yerine getirsin." ifadelerini kullandı.

Denktaş'ın paylaşımı şöyle

“Memleketin sorunları büyük. Hükümetlerin Kıbrıs sorunu ile ilgili yapacakları bir şey yok. Dolayısıyla Hükümet programına o konuda bir şey yazmanıza da gerek yok. Oturun ülke sorunlarına kafa kafaya verip gerçekçi çareler üretin.

İki Başkan olarak birbirinize saygılı davrandığınız müddetçe ortaya çıkacak sorunlar giderilir. UBP/CTP, 42 vekille alınması gereken ciddi kararları yürürlüğe koyun. Bırakın diğer üç parti muhalefeti yürüterek sizi ikaz etme görevini yerine getirsin.

İSTİKRAR dediniz işte size istikrar. YİNE YAPARIZ dediniz işte size fırsat. Halep ordaysa arşın burada.”

08/02/2022 14:29
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TAGS: serdar denktaş
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