Denktaş: Kıbrıs meselesi siyaset ötesi bir konudur

Macar Turan Vakfı’nın davetlisi olarak, Macaristan’da düzenlenen Turan Kurultayı’na katılan, Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Denktaş Budapeşte’de bir dizi temasta bulundu.

RDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Serdar Denktaş, İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu ile Budapeşte’de düzenlenen Macar Türk Kurultayı’nda bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İngiltere diasporasının bugünkü durumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Denktaş, Kıbrıslı gençlerin nitelik olarak kendilerini yetiştirmiş olmalarından ve bulundukları mevkilerde Kıbrıs Türklerini hakkıyla temsil etmelerinden ötürü gurur duyduğunu söyledi.

-“Kıbrıs meselesi siyaset ötesi bir konudur”

Almanya Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi Derneği Genel Sekreteri Ümit Hamit Agai ile gerçekleşen toplantı sonrası açıklamada bulunan Serdar Denktaş, Kıbrıs meselesinin tıpkı Doğu Türkistan’da olduğu gibi siyaset ötesi bir konu olduğunu vurgulayarak “siyaset içeride zaten yapılıyor. Türk dünyasının birliği, birbirinden aldığı güç ekonomik, politik tüm kaygıların önüne geçmelidir” dedi.

-“Kıbrıs’ı İslam Oyunları'nda yok saymak hem inanca, hem emeğe saygısızlıktır”

Kuzey Kıbrıs’ın İslam Oyunları’na davet edilmeyişinin politik değil insani bir ayıp olduğuna dikkat çeken Denktaş, spor müsabakalarının İlk Çağ’dan günümüze barışı, uzlaşıyı temsil ettiğini söyleyerek, “Kıbrıs Müslüman, Müslüman sayılmıyor. Kıbrıs Türk, Türk sayılmıyor.” dedi.

Denktaş; Kıbrıs’ı İslam oyunlarında yok saymak Kıbrıslı sporcuların emeğine, inancına yapılan saygısızlıktır, diye devam etti.

Merkezi İstanbul’da bulunan ve 40 ülkeden temsilcilerin yer aldığı Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak ile bir araya gelen Denktaş; “Türk dünyasının tüm unsurlarının bir araya gelmesi, birlikte hareket etmesi ile doğacak olan kuvvetin dünya dengelerini değiştireceğine inancım tam” dedi.

Böyle bir yapılanmanın sergileyeceği duruşun Birleşmiş Milletler teşkilatına; örgütlenmenin, dayanışmanın nasıl yapılacağını göstereceğinden emin olduğunu belirten Denktaş, Turan ülküsüne ulaşmanın tek yolunun Türk dünyasının ekonomik iş birliğine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

-“Türkçülük Kavramı Kıbrıs’a Aittir”

Macar Turan Kurultayı’nın ilk günü hakkında basın mensuplarına görüş bildiren Serdar Denktaş, Türkçülük ve dolayısıyla Turancılık kavramlarının Osmanlı İmparatorluğu’ndan önce Kıbrıs’ta telaffuz edildiğine işaret ederek, İstanbul’da 1909’da konuşulmaya başlayan kavramın Kıbrıs’ta 1878 yılında tartışılmaya başlandığını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. İlyas Topsakal ile bir araya gelen Serdar Denktaş, Kıbrıs meselesinin politik olduğu kadar akademik bir vaka olduğunu ifade etti. Akademisyenlerin çalışmalarının tarihi gerçekleri ortaya çıkaracağını bu sayede Kıbrıs’ın geleceğini aydınlatacağını söyleyen Denktaş, dünya konjonktürünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

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13/08/2022 12:12