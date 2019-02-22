Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Din Görevlileri Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, sıkıntı ve taleplerini dile getirdi.

Yasalarının geçtiğini hatırlatan İnik, ancak üyelerin sıkıntılarının geçmediğini, yaklaşık 6 ay önce açılan münhallere rağmen alımın yapılmadığını, bu noktada sınava girenlerin mağdur olduğunu söyledi.

İnik, ayrıca Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a annesi Aydın Denktaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini de iletti.