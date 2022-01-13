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Denktaş: Kurucu Cumhurbaşkanımızı özlemle, rahmetle ve özürle anıyorum

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 10’uncu ölüm yıl dönümünde törenle anıldı.

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13/01/2022

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Denktaş: Kurucu Cumhurbaşkanımızı özlemle, rahmetle ve özürle anıyorum

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 10’uncu ölüm yıl dönümünde anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Ailesinin, devlet ve hükümet yetkilileriyle, öğrenci ve vatandaşların katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kurucu Cumhurbaşkanı’nın oğlu DP milletvekili Serdar Denktaş konuşma yaptı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar, Rauf Raif Denktaş denildiğinde akla ilk gelenin bağımsızlık, egemenlik ve devlet olduğunu kaydetti.

Denktaş’ın son sözlerinde de bağımsızlık, özgürlük, egemenlik ve Türkiye ile iyi ilişkiler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz onun vasiyetini yerine getiriyoruz…” dedi.

DENKTAŞ

Serdar Denktaş ise konuşmasında uzun, meşakkatli bir yol yürüyen Kıbrıs Türk halkının, özgürlük için tüm zorluklara göğüs gerdiğini belirtti.

Denktaş, “Bu günleri çok daha iyi yaşamak için verilen mücadeleyi layığıyla karşılayamadık. Kurucu Cumhurbaşkanımızı özlemle, rahmetle ve özürle anıyorum” dedi.

TAK Haber: Rahme Çiftçioğlu-Fotoğraf: Erol Uysal

13/01/2022 11:29
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TAGS: denktaş, kurucu, tören, anma,
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