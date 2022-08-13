Denktaş: “Kuzey Kıbrıs Türk turizminin merkezi olmalı”

Delege olarak davet edildiği Macar Turan Kurultayı’na katılan Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş Budapeşte’de bir dizi temasta bulundu.

RDÜ'den verilen bilgiye göre, eğitim, kültür ve turizm alanında Türk Dünyası ile KKTC arasında iş birliği oluşturulması amacıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Rauf Denktaş, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Kıbrıs’ı ekonomik açıdan kalkındıracak birçok konuda görüş birliğine vardıklarını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ile bir araya gelen ve eğitim alanında yapılacak iş birliği protokolleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Rauf Denktaş, İstanbul Üniversitesi’nin yüzlerce yıllık geleneğinin Kıbrıslı öğrencilere sunacağı katkıyı önemsediklerini söyledi.

KKTC üniversitelerinin meslek edindirme tecrübesinin oldukça ileride olduğunu belirten Topsakal, Türk dünyasının nitelikli ara eleman yetiştirme noktasında Kıbrıs üniversitelerinin bu tecrübesinden faydalanabileceğini söyledi.

-“Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin kapısı Türk Dünyasına açık”

Almanya Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi Derneği Genel Sekreteri Ümit Hamit Agai ile yapılan görüşme sonrası açıklamada bulunan Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs halkının, Doğu Türkistanlı kardeşlerini ağırlamaktan duyacakları memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs üniversitelerinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten Denktaş, eğitimli bir gençliğin Türk Dünyasının geleceğini değiştireceğini belirtti.

-“Kuzey Kıbrıs Türk turizminin merkezi olmalı”

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak ile de bir araya gelen Rauf Denktaş, Türk Kurultayı’nın birçok projenin hayata geçirilmesine öncü olduğunu belirterek, Kıbrıs’ın Türk Dünyası’nın güneşi olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi özelliklerinin turizm açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Denktaş, 40 ülkeden temsilcinin bir arada bulunduğu Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile gerçekleştirilecek her projede yer almaktan mutluluk duyacağını belirtti.

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13/08/2022 16:00