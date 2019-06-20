Denktaş: Maraş önerisi nihayet onay gördü

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Annan Planı referandumu sonrasından başlayarak her Cumhurbaşkanı ve Türkiye yetkililerine Kapalı Maraş ile ilgili rapor sunduğunu belirtti.

Denktaş, en son da konuyla ilgili 18 Temmuz 2017 tarihinde siyasi parti başkanları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na yazılı olarak rapor verdiğini kaydetti.

Denktaş, “Raporumun ilk maddesinda yer alan Maraş Önerisinin onay görmesinin ve yeni kurdurulan hükümetimiz tarafından gündeme alınması, tarafımızdan olumlu karşılanmıştır.” dedi.

Daha fazla vakit kaybetmeden hareket edilmesinde büyük fayda gördüğüne vurgu yapan Demokrat Parti Genel Başkanı denktaş “Bu kararın açıklanma sürecinde Cumhurbaşkanımızın devre dışı bırakılma gayreti, alınmış olan doğru bir kararın akıbeti hakkında bizi kuşkuya boğmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını “Aldığımız ‘duyumlar’ doğru ise ve böyle bir girişim başlatılacağı bilgisi birkaç gün önce gerçekleşmiş olan “saklı” balıklı yemek esnasında Anastasiadis’in bilgisine getirilmiş ancak bu kendi Cumhurbaşkanımızın bilgisine getirilmemişse iş çok daha vahim bir noktaya ulaşmış olur” diyerek sürdüren Serdar Denktaş, o nedenle alınan doğru bir kararın hayata geçirilmesi esnasında makamlar arası işbirliğine son derece duyarlı olunması gerektiğine vurgu yaptı.