Denktaş: Meclis Başkanlığı Seçiminde 'RED' Kazandı

Eski Başbakan Yardımcısı ve deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Meclis başkanı seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Denktaş, tek aday olmasına rağmen İç Tüzük’teki seçim öngörülerine dikkat çekerek, ilk dört turda seçilebilmek için 26 oy gerektiğini vurguladı.

Seçimlerin son turunda, en çok oy alanın kazanacağına dikkat çeken Denktaş, bu turda çıkan oylara da atıfta bulundu: "Son turda en çok oy 'RED' olarak çıktı. Yani kazanan 'RED' oldu" dedi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Eski Başbakan Yardımcısı ve deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Meclis başkanı seçimleriyle ilgili açıklamasını haberleştir. Bulaşmayım dedim olmuyor. 1-Tek aday olmasına rağmen İç tüzük seçim öngörüyorsa ilk 4 tur seçilebilmek için 26 gerekir. 2-son tur olan 5. Turda en çok oy alan kazanır. Son turda en çok oy RED olarak çıktı. Yani kazanan RED. 3- Bunun dışında verilecek bir görüş şu veya bu nedenle siyasallaştırılmış bir görüş olur. Hukuk sistemimize bu damganın vurulmayacağına inanmak isterim