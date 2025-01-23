Denktaş: Milletvekilliğine mi yoksa cumhurbaşkanlığına mı aday olacağımı yakında açıklayacağım

Demokrat Parti eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın hazırlayıp sunduğu Haber ve Ötesi programına katılarak aktif siyasete nasıl bir geri dönüş kararı alacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Muazzez Gazihan, ilk olarak Serdar Denktaş’a siyasete milletvekilimi yoksa Cumhurbaşkanlığı adayı olarak mı dönmeyi düşünüyorsunuz sorusunu yöneltti.

Milletvekili adaylığı konusunda net bir karar almadığını vurgulayan Denktaş, “Milletvekili adayı olur muyum bilmem. Henüz nasıl bir adım atacağıma yüzde yüz karar vermiş değilim ekip arkadaşlarımla değerIendirme içerisindeyim ve bir sonuca varacağız” diyerek siyaset sahnesine nasıl bir rol ile döneceği konusunu çok yakın zamanda görüşüp açıklayacağını söyledi.

Aile içerisinde de siyasete yeniden girme konusunda itirazların geldiğini de belirten Denktaş, son beş yılın rahatlığına onların da alıştığını söyleyerek aile içerisinden de çıkacak karar kendisi için de önemli olduğuna vurgu yaptı.

Milletvekilliğinden ayrılmasının bir hata olduğunu düşündüğünü belirten Denktaş, şu ifadeleri kullandı;

“Ülkede bir boşluk var, bir lider boşluğu var ,ülkenin her kademesinde inanılmaz bir dağınıklık var, bu da bilgisizlikten meydana geliyor, hiçbir idareci tecrübeye değer vermiyor. 29 yasında girdiğim siyasetten 60 yaşında çıkma kararı aldım. Artık aday olmamaya karar vermiştim ve milletvekilliğinden çekildim ama şimdi görüyorum ki yanlış yapmışım hata etmişim. Geçmişteki meclisle şimdiki Meclis’te bir gerileme var. O nedenle bir şeyler yapılmalı diye düşündüm. Bu Cumhur başkanlığımı olur, yeniden bir milletvekilliği adaylığı mı olur inanın ben de çok merak ediyorum çok yakında açıklayacağım” dedi.

Erken seçim konusuna da değinerek, “Şu an erken bir seçime ihtiyaç var ama erken seçime giderler mi konusunda da emin değilim” diyerek UBP’nin ve parti çerisinde hem de ortaklarıyla bir dağınıklık kargaşa ve çalkantı içerisinde olduğunu söyleyerek bu hükümetin 2027’ye kadar gitmeyeceği kesindir dedi.

Demokrat Parti'den, Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun istifa edeceğinden önceden haberi olmadığını söyleyen Denktaş; “ istifa sonrası kendisiyle konuştum sonra da DP’li üç milletvekilini bir araya getirdim, belki bir formül bulabileceğimizi kırmadan dökmeden devam ederler diye ama o da çok mümkün olmadı” dedi.

“Keşke Hasan Tosunoğlu istifa etmeseydi, içinde bir sıkıntısı varsa onun mücadelesini devam ettirseydi, içte başlatacağı bir hareket daha doğru olabilirdi” dedi.

Demokrat Parti’nin iyiye gitmediğini de söyleyen Denktaş ,Parti başkanı Fikri Ataoğlu ile görüştüklerinde her şeyin yolunda gittiğini ifade ettiğini o ona inandığını, dolayısıyla kendisinin bu inançla olduğu sürece pek katkı veremediğini pek istekli görünmediklerini zorla güzellik olmaz şeklinde konuştu.