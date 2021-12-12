Denktaş-Mişon ikilisinden çifte zafer

KKTOK sezon finali geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Basel Holding sponsorluğunda organize edilen iki şampiyona, 2021 Ralli Şampiyonası ve 2021 Ralli Sprint Şampiyonası’nın finali olan organizasyon Çağkan Yapı İskele Sistemleri sponsorluğunda yapıldı. Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Chagla Car Care, Enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen sezonun son yarışında 11 ekip start aldı.

Sabah geçilen 3 etap sonunda Denktaş-Mişon ikilisi sprint şampiyonu oldu

Cumartesi sabahı Lefkoşa Taşkınköy’de bulunan Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünden başlayan rallide ekipler 3 kez art arda 7,2 kilometrelik Balıkesir etabını sprint formatında geçtiler. Sprint şampiyonasına puan veren bu 3 etap sonunda zafere ulaşan MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi sprint şampiyonluğuna ulaşmayı başarırken, ikinci olan Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi de podyumu tamamlayan ekip oldu. İlk iki sırayı alan ekipler Sınıf 2’de de ilk iki sırada yer alırken, Sınıf 2 podyumunu Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ikilisi tamamladı. Genel Klasmanda üçüncü olan Bozalanlar-Odun ikilisi Sınıf N’de birinci olurken, onları Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi takip etti. Sınıf N üçüncüsü ise Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Sınıf 1 birincisi Buğur Kambillili-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi ve ikincisi Kerim Hacımevlüt-Mahmut Ulaş ikilisi oldu. Sınıf R’de Sami Doğan-Buray Sevil ikilisi ve Sınıf T2’de Ozan Birşen-Coşkun Kuruçeşme ekipleri birincilik kupasını almaya hak kazanan ekipler oldular.

Rallide de kazanan Denktaş-Mişon ikilisi oldu ve çifte zaferle günü tamamladılar

Gün boyunca geçilen biri antrenman olmak üzere toplam 7 etap, aynı zamanda ralli şampiyonasının son rallisi olarak geçildi. Günün öğleden sonraki bölümünde Balıkesir etabı tersten iki kez geçildi. Ardından ise Meriç etabı iki kez geçildi. Yer yer su birikintilerinin olduğu, kısmen çamur karaktere sahip ralli sonunda MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi yine zirvede yer aldılar. Çok az farkla ikinci olan Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. Ralli camiasının sevilen isimlerinden, kurumun kurucularından, yakın zamanda kaybettiğimiz Ahmet Kişmir anısına geçilen rallinin son etabında en iyi dereceyi elde eden Haskasap-Mulla ikilisi, özel hazırlanmış kupanın da sahibi oldular. Sprint’te olduğu gibi rallide de üçüncü olarak podyumu tamamlayan ekip Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanalr-Hasan Odun ikilisi oldu. Genel klasman dördüncüsü ve Sınıf N ikincisi olan ekip Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi olurken, Sınıf R birincisi olarak finiş gören ekip Sami Doğan-Buray Sevil ikilisi oldu.

Ayer Argün Kupası’nda şampiyon Bozalanlar-Odun ikilisi oldu

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ralli camiasının efsane ismi Ayer Argün adına düzenlenen kupada ise Goodyear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi zirvede yer aldı. Bu birincilikle ikili sezonu da Ayer Argün Kupası Şampiyonu olarak tamamlamayı başardı. Rallide Ayer Argün Kupası ikincisi Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi ve üçüncüsü Sami Doğan-Buray Sevil ikilisi oldu. Gün sonunda Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde ödül töreni düzenlendi. Varillerde ateşler yakıldı. Yiyecek ve içecek ikramının da olduğu ödül töreninde merhum Ahmet Kişmir’in ailesi kupaları takdim etti. Duygusal anların yaşandığı ödül töreninde Ayer Argün Kupası ödüllerini ise Argün’ün ailesi takdim etti.

Dereceler:

Çağkan Yapı İskele Sistemleri Sprint Rallisi Dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 2 MRB Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Hyundai i20 R5 2 03:54.9 2 3 Drift NEU Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 03:55.3 3 4 GoodYear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX N 04:16.4 4 5 Drift NEU Racing Team Buğur Kambillili Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1 04:17.4 5 8 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo IX N 04:21.3 6 6 GoodYear Racing Team Kerim Hacımevlüt Mahmut Ulaş Mitsubishi Lancer Evo VI 1 04:22.2 7 1 GoodYear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 04:25.6 8 10 Sami Doğan Buray Sevil Canam Maverick X3 R 04:27.4 9 7 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 04:33.1 10 12 Ozan Birşen Coşkun Kuruçeşme Suzuki Vitara T2 05:43.5 11 11 Enver Alibaba Kıvanç Koruyan Canam Maverick X3 R Bitiremedi

Çağkan Yapı İskele Sistemleri Rallisi Dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 2 MRB Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Hyundai i20 R5 2 28:18.8 2 3 Drift NEU Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 28:23.5 3 4 GoodYear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX N 30:40.1 4 8 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo IX N 31:38.7 5 10 Sami Doğan Buray Sevil Canam Maverick X3 R 1:02:46.0 6 6 GoodYear Racing Team Kerim Hacımevlüt Mahmut Ulaş Mitsubishi Lancer Evo VI 1 Bitiremedi 7 5 Drift NEU Racing Team Buğur Kambillili Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1 Bitiremedi 8 1 GoodYear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N Bitiremedi 9 7 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 Bitiremedi 10 12 Ozan Birşen Coşkun Kuruçeşme Suzuki Vitara T2 Bitiremedi 11 11 Enver Alibaba Kıvanç Koruyan Canam Maverick X3 R Bitiremedi

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12/12/2021 15:12