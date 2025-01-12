Denktaş, ölümünün 13’üncü yılında yarın tören ve etkinliklerle anılacak

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 13’üncü yıl dönümü nedeniyle yarın tören ve etkinliklerle anılacak.

İlk tören Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı'nda saat 10.08’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Tören Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla tamamlanacak.

Rauf Raif Denktaş’ı anma etkinlikleri saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Anma töreni, Esin Leman Lisesi öğrencileri tarafından seslendirilecek oratoryo ile son bulacak.

Metehan-Çetinkaya Spor Kulübü yanında inşa edilen Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin açılışı da yarın 14.00’te yapılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 13 Ocak 2012 yılında 88 yaşında hayatını kaybetmişti.