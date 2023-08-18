Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pile'deki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denktaş, "Pile yolu yıllardan beri müzakere edilen ve sonuç alınamayan bir konuydu. BM bu konuda Rum tarafının hassasiyetine verdiği önem kadar tek karma köy Pile'de yaşayan insanımızın hassasiyetine de önem vermeliydi. Ancak yaşanan olay kanaatimce bizi haklı iken haksız duruma düşürdü. Sonradan yapılan " BMGK üyeleri bize düşmandır" türünden açıklamaları anlamam mümkün değil. Kaş yaparken göz çıkarılır bazen ama bu kadar sık olursa çıkaracak göz kalmaz. Sahi biz "İki devletli çözüm " isteğimizi hayata geçirmek için şu düşman ilan ettiğimiz BMGK üyelerini ikna etmeyecekmiydik? Ha yoksa benim bilmediğim başka bir örgüt var ve ben mi bilmiyorum"