Denktaş: Seçim tarihi değişsin, Pile’de yaşayan seçmenlere kolaylık sağlansın

Hukuk ve Siyasi İşler komitesinde görüşülen 23 Ocak erken seçim tarihinin meclisin gündemine getirilmeden önce DP milletvekili Serdar Denktaş kürsüye çıktı ve bir konuşma yaptı.

Denktaş, erken seçim tarihinin 23 Ocak yerine 6 Şubat olması gerektiğine dikkat çekti. Denktaş, okulların açık olduğu dönemde seçimin yapılmasının bazı sorunlara neden olacağına vurgu yaptı. Denktaş, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin seçimde oy kullanırken ‘KKTC’de yaşar gibi’ muamele görmesine karşın, geçişlerde yurt dışında yaşar gibi muamele görmesini eleştirdi, düzenleme istedi.

Denktaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Aday olmayacağım. Seçimden korkma ihtimalim yok. 23 Ocak tarihi üzerinde konsensüs sağlandı. Komite olarak tekrar görüşün.

Eğitim zaten kesintiye uğradı seçim için aksama olmasın. Bir gün tatil veririz temizliği yaparız veya tatil süresini uzatırız diyerek 2 haftalık süre için eğitime çizik atılmasın. Okullar tatildeyken, 6 Şubat'ta seçimler yapılsın.

Partilerin ön seçim tüzüğü var ve değişmeye zaman yok. Başvuru yapacaklarla ilgili süreç var. İki ayağı bir pabuca sokmayalım.

Pile’de yaşayanların günü birlik geçişiyle ilgili bakanlar kurulu kararı alınsın ve Rum plakalı araçlarla geçişi ve oy vermesi sağlansın".

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08/11/2021 13:31