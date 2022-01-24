Denktaş Sergisi Kayseri’de Açılıyor

Mine Kar ve Cem Kar tarafından hazırlanan “Fotoğrafları ve Kendi Sözleri İle Yaşamı; RAUF R. DENKTAŞ SERGİSİ” 27 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılacak.

Daha önce Ankara, Antalya ve Ercan Havalimanı’nda açılan sergi, Mine Kar ve Cem Kar tarafından, Denktaş ailesinin izni ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın özel arşivine girilerek hazırlanmıştır.

Sergi için, Denktaş’ın fotoğraf arşivinde yer alan 50.000 fotoğraf arasından 250 fotoğraf özenle seçilmiştir. Bu fotoğraflar gerek Denktaş’ın kendi kitaplarında, gerekse sözlerinin yer aldığı diğer kitaplar taranarak anlamlandırılmıştır.

Sergide, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın özel yaşamı ve Kıbrıs tarihine ışık tutan sözleri ile görülmemiş fotoğraflarının yanı sıra, çocukluğu, ailesi, mücadele yılları ve kendi objektifinden oluşan fotoğraflar yer almaktadır.

Sergi bu özellikleri ile Denktaş’ı ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini fotoğraflarla anlatmasıyla ayrı bir önem taşımaktadır.

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24/01/2022 20:49