Denktaş: Sistem bozuldu

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11/11/2021

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Denktaş: Sistem bozuldu

DP Milletvekili Serdar Denktaş, Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu'nda  bütçeyi geçirmenin önemine değinerek, bütçe geçmeden seçime girilmesinin vahim sonuçları olacağını dile getirdi. Denktaş, bir önceki yılın 12’de birini kullanarak, devam edilebileceği görüşünün uygulamada sorunlar yaratacağını söyledi. 

Hayat pahalılığı ödemeden çalışmanın piyasayı kötü etkileyeceğini ve devlet gelirlerini olumsuz etkileyeceğini kaydeden Denktaş, bütçenin kısa sürede geçirilmesi üzerinde mutabık kalınmasının önemli olduğunu belirterek, buna destek verenlere teşekkür etti. 

Seçim takvimine değinerek, 23 Ocak tarihinin eğitim devam ederken olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Denktaş, iki haftadan hiçbir şey olmayacağını, dolayısıyla 30 Ocak ve 6 Şubat tarihlerinin seçim için daha uygun tarihler olduğunu belirtti. 

Denktaş, bu tarih değişikliği yapılması halinde seçim yasası konusunda yapılacak değişikliklerin daha rahat görüşülebileceğini ifade etti. 

Karma oyun kalkmasını yıllardır savunduğunu söyleyen Denktaş, sistemin bozulduğunu ve siyasi partilerin etkinliğini ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Siyasal partilerin ideolojisini sıfırlayan bir yaklaşımın sözkonusu olduğuna işaret eden Denktaş, “Mesele özgürlükse, mührü kaldıralım ve herkes kişilere oy versin” dedi. Ülkede karma oy grupları ve pazar oluştuğunu savunan Denktaş, “Bu mu özgürlük?” diye sordu. 

Karma oyun kalkması konusunda samimi olunması halinde komiteden geçebileceğini belirten Denktaş, Türkiye ile protokolün bir sonraki hükümet tarafından imzalamasının daha doğru olacağını söyledi. 

11/11/2021 16:49
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TAGS: serdar denktaş
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