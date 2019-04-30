Denktaş: Sözlerim milletvekillerine yönelikti

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kullandığı “yıllarca İsviçre gibi düşünüp, Amerika gibi harcayıp, KKTC’de yaşadığımızı unuttuk” sözlerinin mecliste bulunan milletvekillerine yönelik olduğunu söyledi.

Denktaş’ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

”Dün mecliste 28 yıllık sorun olarak önümüzde duran KIB-TEK ve devlet arasındaki alacak-verecek tartışmasını sonlandıran ek bütçe görüşmeleri, muhalefetin; “bu sorunu çözdünüz, ihtiyat sandığı ile sigortaların arasındaki sorununu da neden çözmediniz’ sorusuna cevaben, “yıllarca İsviçre gibi düşünüp, Amerika gibi harcayıp, KKTC’de yaşadığımızı unuttuk” şeklinde verdiğim cevap mecliste bulunan vekillere yönelikti. Ancak basının bunu yansıtmaması sonrasında sosyal medya beni saldırı hedefi haline getirdi. Normaldir, alışkınım. Üstüne alınan herkese teşekkür ederim.”