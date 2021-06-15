Denktaş: Yardım ettiğim köpek tarafından ısırıldım

Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş, köpek tarafından ısırılması ile ilgili açıklama yaptı. Yolda ezilmemesi için yardım ettiği bir köpeği arabaya koyarken elinden ısırıldığını ifade eden Denktaş, kanamanın durmaması üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu aktardı.

Hastanede yapılan pansumanın ardından taburcu edildiğine dikkat çeken Denktaş, arayıp geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti

Serdar Denktaş’ın açıklaması şöyle:

MECBURİ AÇIKLAMA

Bu akşam köpek saldırısına uğradığıma dair haber tam olarak doğru değildir.

Girne- Lefkoşa yolu üzerinden Girne'ye doğru giden Terier cinsi bir köpeği basılmasın diye arabaya almak istedim.

O esnada ayni maksatla duran gençlerin arabasına köpeği koyarken acıdan beni ısırdı.

Küçük bir ısırık ancak yol boyunca kanı durduramayınca Devlet hastanesine gittim. On dakika süren pansumandan çıkıncaya kadar bu şekilde bir haber yapıldı.

Merak edip arayan arkadaşlara teşekkür ederim.

Ayni hassasiyeti gösterip köpeciği arabalarına alan gençlere de ayrıca teşekkür ederim.

Bu habere tepkiniz:



15/06/2021 23:16