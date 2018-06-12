Denktaş: Yılsonuna doğru istihdamlar yapılabilecek

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ahmet Varoğlu başkanlığında Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği yönetim kurulu heyetini kabul ederek görüştü.

VAROĞLU:

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede dernek başkanı Varoğlu, derneğin çalışmalarının yanı sıra istihdamlar konusunda hükümetten beklentilerini dile getirdi.

Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası gereği istihdam edilmeyi bekleyen genelde engelli, özelde Thalassaemialı vatandaşların uzun yıllardır istihdam edilmediğine dikkati çeken Varoğlu, yine terfiler konusunda var olan anomalilerin giderilmesi noktasında hükümetin gerekli düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlayacak ivedi önlemler almalarını beklediklerini söyledi.

DENKTAŞ:

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, yılsonuna doğru istihdamların yapılabileceğini ümit ettiklerini, bu sayede istihdam edilenlerin sosyal hayatın içine çekilmesi ile manevi güç elde edeceklerini, yine söz konusu yasa kapsamında istihdam edilenlerin terfi ve baremleri noktasındaki süreci aktardı. Çalışmalar hakkında bilgi verdi.