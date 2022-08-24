Denktaş’a yakın isimlerin gözü PM’de

Demokrat Parti, 18 Eylül’de yapılacak kurultaya hazırlanırken, Parti Meclisi için adaylık başvurusunda bulunan birçok ismin Serdar Denktaş’a yakınlığı dikkat çekiyor.

Parti Meclisi adaylığı için başvuruda bulunan Serdar Denktaş’a yakın isimler arasında Servet Mercan, Yudum Mişon, Egemen Aksoy ve Tuna Arıhan bir süredir genel merkeze mesafeli duran isimler var.

Serdar Denktaş daha önce “partiden istifa ettiğini” açıklarken, şimdi ise el altından kendine yakın isimlerin Parti Meclisi’ne adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.

Genel Başkan Fikri Ataoğlu'nun yanı sora, milletvekili adayı olan ve kaybeden Avukat Ali Tunçtaşlı da başkanlık için başvuruda bulundu.

Tunçtaşlı’nın da Denktaş ve ona yakın isimlerce desteklendiği kulislere sızan bilgiler arasında.

Daha önce partiden istifa ettiğini açıklayan ya da ihraç edildikleri duyurulan birçok ismin halen üye listesinde yer aldığı ve buna dayanarak adaylık başvurusunda bulundukları belirtiliyor.

18 Eylül’de yapılacak DP Kurultayı’nda, Fikri Ataoğlu gözle görülür bir şekilde önde görülürken, bu açığın Tunçtaşlı tarafından kapatılıp kapatılmayacağı da merak konusu.

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24/08/2022 15:35