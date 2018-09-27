Denktaş’dan kritik mezbahane açıklaması

Haber Kıbrıs- Özel

Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesindeki Veteriner Ali Güçlü Mezbahası, 1 Ekim Pazartesi hizmet vermeye başlayacak. Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bugün mezbahayı ziyaret etti. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mezbahanın daha sağlıklı koşullarda kesim yapılması ve tüketiciye daha ucuz et sunulmasını amaçlayan bir çalışma olduğunu söyledi. Denktaş, akşam saatlerinde katıldığı bir televizyon programında Veteriner Ali Güçlü Mezbahası hariç diğer mezbahaların kapatılması gerektiğini kaydetti. Daha temiz koşullarda hayvan kesilene kadar diğer mezbahanelerin kapatılması gerektiğine vurgu yapan Serdar Denktaş “ Düzeltilebilecek olanlara yardım edilecek ancak birçok mezbahanede sağlık koşullarına uygun hayvan kesilmiyor” dedi.