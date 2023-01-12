“Denktaş’ı rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikalinin 11’nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tatar, “KKTC’yi iktisadi gücü, siyasi statüsü ve bağımsızlıkla kökleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmek, gelecek nesillere ve liderimiz Denktaş’ın bıraktığı mirasa karşı en önemli sorumluluğumuzdur” dedi.

İşte o açıklama şöyle

“Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini, devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle taçlandıran Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikalinin 11’nci yıldönümündeyiz…

Her geçen gün O’nu rahmet, minnet ve büyük bir özlemle yad ederken, bizlere bıraktığı en büyük miras olan devletimiz ve egemenliğimize sahip çıkmanın öneminin bilinci ve azmiyle O’nun izinden yürüyoruz.

Rauf Raif Denktaş, bir ömür boyu yorulmak bilmeden verdiği emek ve döktüğü alın teriyle milli şuuru aşılamış, toplumsal aidiyeti güçlendirmiş ve bir cemaati devlet sahibi bir Halka dönüştürmüştür.

Unutulmamalıdır ki; Devleti ve egemenliği olmayan halklar, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kaybedip, diğer halkların kölesi olur. Tarih, bunun örnekleriyle doludur…

Rauf Raif Denktaş’ın öncülüğünde, demokrasiyle egemenliği kayıtsız ve şartsız millete devreden yönetim biçimiyle vicdanı hür irfanı hür nesiller yetiştirmesiyle taçlandırdığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni iktisadi gücü, siyasi statüsü ve bağımsızlkla kökleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmek, gelecek nesillere ve bize liderimiz Denktaş’ın bıraktığı mirasa karşı en önemli sorumluluğumuzdur.

Kıbrıs Türkü; bu sene 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı egemen devletinde onurlu ve özgür bir halk olarak yaşamanın erdemiyle Rauf Denktaş’ın, Dr. Küçük’ün ve Mücahit Kıbrıs Türkü’nün bize bıraktığın mirası çok daha ileriye taşımanın azmi ve kararlılığı içerisindedir.

Bu nedenle, müktesep haklarımıza sahip çıktığımız, Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen çözüm önerimizin Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olan tek çözüm şekli olduğunu, huzur ve istikrarın adada ancak bu şekilde sağlanabileceğini her fırsatta savunuyor, Kurucu Cumhurbaşkanımızın bize emanet ettiği en büyük miras olan KKTC’ye sahip çıkıyoruz.

Misak-ı Milli hudutları dışında ilk Türk Devleti'ni kurarak Kurtuluş Savaşı’yla yakılan meşaleyi ileriye taşıyarak tüm mazlum uluslara bağımsızlık ilhamını ve cesaretini veren Rauf Denktaş’ın egemenliğe ve devlet sahip çıktığı mukaddes görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirmek için her hal ve koşulda sorumlulukla çalışmaya devam etmek tarihe olan borcumuzdur.

Ulusumuzun binlerce yıllık tarihini ve bağlı olduğu değerleri en özlü bir biçimde ifade eden özgürlük ve bağımsızlık şiarını rehber edinen Kıbrıs Türkü; devletine, egemenliğine, hürriyetine sahip çıkmaya devam edecek, Rum tarafının “hakimiyetçi oldu-bitti”lerine seyirci kalmayacaktır.

Bugün egemen, özgür ve korkusuz olarak kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında yaşıyorsak bunu halkımızın büyük fedakârlığı, direnişiyle birlikte, aziz şehitlerimize, Mücahit ile Mehmetçiklerimize ve Anavatan Türkiye’ye borçluyuz.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum.”

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12/01/2023 21:16