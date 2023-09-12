Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda fotoğraf çeken zanlı hakkında Serdar Denktaş açıklama yaptı

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, sosyal medya hesabı üzerinden Denktaş’ın anıt mezarında fotoğraf çeken ve mezarlığa tecavüz suçundan mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında bir açıklama yaptı.

Denktaş, yaptığı açıklamada "Bir kaç gün önce bir genç arabasının satış ilanı için Denktaş anıtı önünde bir fotoğraf çekerek ilan verdi. Polis aileye ulaşarak şikayet dilekçesi talep etti. Yurt dışındaydım. Direk bana ulaşmaları için Pazaretesini beklemelerini istedim.

Ben ilgili gence teşekkür etmek isterim çünkü ordaki eksikliği bilmeden yaptığı bir hareketle ortaya çıkarmış oldu." ifadelerini kullandı.

Telefonda polise sorduğu soruları tekrar eden Denktaş, şöyle devam etti;

"1- orası aile mezarlığımı yoksa devletin kurucusuna ait bir kamu yeri mi?

2- Aileden talep ettiğiniz şikayeti Cumhurbaşkanından, Başbakandan talep ettinizmi?

3- Bu makamlar şikayetçi değilse biz neden şikayetçi olalım?

4- Orada bekçi olarak duran polise "mezar odasının dışında hiçbir yere karışma diyen hangi makam?

5- Habersiz gelen misafirlere mezar odasını açması için bıraktığımız anahtarı aileye iade edin emrini veren hangi makam?

İlgili gence tekrar teşekkür ediyorum. Bilmeden yaptığı bir hareketle bu konuları kamuoyu ile paylaşma imkanı verdiği için. Aile ve Denktaş Vakfı adına şikayetimizin bu gençle ilgili değil , o bölgeye sahip çıkmayan yöneticileredir"