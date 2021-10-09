Denktaş'ın Anıt Mezarının Bulunduğu Parkın Projesinin Hazırlanması İle İlgili Karar Resmi Gazete’de

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09/10/2021

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Denktaş'ın Anıt Mezarının Bulunduğu Parkın Projesinin Hazırlanması İle İlgili Karar Resmi Gazete’de

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı'nın çevre düzenlemesi ile ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak amacıyla protokol imzalanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Dünkü Resmi Gazete’de yer alan karara göre Bakanlar Kurulu, Cumhuriyet Parkı'nın çevre düzenlemesi ile ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak amacıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında protokol imzalanmasına karar verdi.
 

09/10/2021 13:34
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TAGS: Rauf Raif Denktaş, anıt mezar
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