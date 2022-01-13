Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle Ercan’da sergi açıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anmak adına, ölümünün onuncu yıl dönümü nedeniyle T&T Ercan Havalimanı’nda sergi açıldı.

Havalimanı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, “Fotoğrafları ve kendi sözleri ile Rauf R. Denktaş” isimli sergi Mine Kar ve Cem Kar tarafından hazırlandı. Sergi, Rauf Denktaş'ın çocukluğu, ailesi, mücadele yılları ve Kıbrıs Türklerinin tarihine dair fotoğrafları ve sözlerinden oluşuyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, konu ile ilgili açıklamasında Denktaş’ın, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edeceğini; Denktaş’ın en sıkıntılı dönemlerde kararlı duruşu, engin bilgi ve birikimi, fikir ve idealleriyle halkının yolunu aydınlatan örnek bir lider olarak geride büyük izler bıraktığını ifade etti.

Özçelik, Denktaş’ın ortaya koyduğu ilke ve değerlerin genç nesillere rehber olarak gösterilmesi gerektiğini de belirtti.

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13/01/2022 18:12