Denktaş’ın ölüm yıldönümüne kadar tamamlanacak

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının da içerisinde bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nda temizlik çalışması başlattı.

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05/01/2023

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Denktaş’ın ölüm yıldönümüne kadar tamamlanacak

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının da içerisinde bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nda temizlik çalışması başlattı.

Çok büyük bir kısmı Gönyeli toprağında olan Cumhuriyet Parkı için Gönyeli-Alayköy Belediyesi sorumluluk alarak temizlik için kolları sıvadı.

15 kişilik temizlik ekibiyle Cumhuriyet Parkı’nda yapılan çalışmalar, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü olan 13 Ocak tarihine kadar tamamlanacak.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi Temizlik Şubesi temizlik ekipleri bugün çalışmalara budama ekibi ve çekirge araçlarıyla başlayarak Cumhuriyet Parkı’nda bulunan ve hoş gözükmeyen manzarayı ortadan kaldıracak.

05/01/2023 16:44
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TAGS: Cumhuriyet Parkı
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