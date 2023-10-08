Denktaşların mutlu günü

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08/10/2023

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Denktaşların mutlu günü

Kıbrıs'ın saygın Denktaş ailesi, mutlu bir gün yaşadı. Serdar Denktaş, yeğeni Raif için geleneksel bir Kıbrıs manisiyle kız isteme gerçekleştirdi. Denktaş ailesi, bu özel gününde torunlarıyla bir araya gelerek büyük bir sevinç yaşadı.

Ender Denktaş Vangöl ve Urcan Vangöl’ün oğlu Raif'e yapılan kız isteme, Raif'in dayısı Serdar Denktaş'ın Kıbrıs manileriyle renklendi.

Ardından, Şengül Kavani ile Raif Vangöl çifti nişanlandı. Haber Kıbrıs Ailesi olarak, genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

08/10/2023 10:56
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TAGS: Denktaşların mutlu günü
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